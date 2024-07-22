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Кончевский Матвей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кончевский Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Кончевская Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1953
Никольский, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

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