Кончевский Матвей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кончевский Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Кончевская Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1953
Никольский, Заветинский муниципальный район, Ростовская область