Настасья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

РС10 1858 53г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Власова

Отец ребёнка: Влас Фёдоров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Власович

Отец ребёнка: Влас Фёдоров

РС10 1850 21г
Рождение ребёнка
1833

Сын: Михаил Власович

Отец ребёнка: Влас Фёдоров

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 25л РС9 1850 18
Смерть
Неизвестно

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