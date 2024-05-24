Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
РС10 1858 53г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Власова
Отец ребёнка: Влас Фёдоров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Власович
Отец ребёнка: Влас Фёдоров
РС10 1850 21г
Рождение ребёнка
1833
Сын: Михаил Власович
Отец ребёнка: Влас Фёдоров
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 25л РС9 1850 18
Смерть
Неизвестно