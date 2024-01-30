Влас Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Фёдор Иванов
РС10 1850 48л
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Власович
Мать ребёнка: Настасья Андреева
РС10 1850 21г
Рождение ребёнка
1833
Сын: Михаил Власович
Мать ребёнка: Настасья Андреева
РС10 1858 25л РС9 1850 18
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Власова
Мать ребёнка: Настасья Андреева
Смерть
1853