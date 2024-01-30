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Влас Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Фёдор Иванов

Мать: не указана

РС10 1850 48л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Власович

Мать ребёнка: Настасья Андреева

РС10 1850 21г
Рождение ребёнка
1833

Сын: Михаил Власович

Мать ребёнка: Настасья Андреева

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 25л РС9 1850 18
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Власова

Мать ребёнка: Настасья Андреева

Смерть
1853
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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