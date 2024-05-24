Сергей Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Власович

Сергей Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Влас Фёдоров

Мать: Настасья Андреева

РС10 1850 21г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 8л
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 4г
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Арина Сергеевна

Мать ребёнка: Арина Ивановна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 1г
Смерть
1857
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.