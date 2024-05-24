Сергей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Влас Фёдоров
Мать: Настасья Андреева
РС10 1850 21г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Арина Ивановна
РС10 1858 8л
Рождение ребёнка
1854
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Арина Ивановна
РС10 1858 4г
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Арина Сергеевна
Мать ребёнка: Арина Ивановна
РС10 1858 1г
Смерть
1857