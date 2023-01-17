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Болотина Дарья Ивановна
Болотина Дарья Ивановна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
03.02.1980
Пол
Женский
Отец
Болотин Иван Сергеевич
1940 г.р.
Мать
Болотина (Журавлёва) Любовь Александровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1980
Отец:
Болотин Иван Сергеевич
Мать:
Болотина Любовь Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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