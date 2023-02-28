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Болотин Иван Сергеевич

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940

Отец: Болотин Сергей Алексеевич

Мать: Болотина Вера Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С ?.10.1961 по ?.07.1964
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.04.1968

Жена: Болотина Любовь Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1969

Дочь: Меркулова Арина Ивановна

Мать ребёнка: Болотина Любовь Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1980

Дочь: Болотина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Болотина Любовь Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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