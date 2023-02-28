Болотин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940
Военная служба
С ?.10.1961 по ?.07.1964
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.04.1968
Рождение ребёнка
17.11.1969
Дочь: Меркулова Арина Ивановна
Мать ребёнка: Болотина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
03.02.1980
Дочь: Болотина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Болотина Любовь Александровна