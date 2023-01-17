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(Манохина) Пелагия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1848

Дата смерти

22.06.1848

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1848

Отец: Манохин Василий Егорович

Мать: Манохина Александра Алексеевна

Крещение
15.05.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница отцу рожденной родная племянница девица Александра Васильева
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.06.1848
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Родимцем
Похороны
23.06.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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