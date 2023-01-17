(Манохина) Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1848
Дата смерти22.06.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1848
Крещение
15.05.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница отцу рожденной родная племянница девица Александра Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1848
Причина смерти: Родимцем
Похороны
23.06.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя