Манохина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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