Манохина Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно