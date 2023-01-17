Евдокия Родионовна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Иоакимович
Отец ребёнка: Иоаким Минич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Иоакимович
Отец ребёнка: Иоаким Минич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоаким Минич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно