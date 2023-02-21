Иоаким Минич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Федор Иоакимович
Мать ребёнка: Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Иоакимовна
Мать ребёнка: Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Иоакимович
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Иоакимович
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно