Иоаким Минич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоаким Минич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.
1763 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Федор Иоакимович

Мать ребёнка: Евдокия Зиновьевна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Иоакимовна

Мать ребёнка: Евдокия Зиновьевна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефим Иоакимович

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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