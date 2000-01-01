Дергунов Афанасий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: Дергунов Максим Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Дергунов Ксенофонт Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Дергунов Сидор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Дергунов Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно