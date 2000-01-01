Дергунов Максим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Максим Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Дергунов Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Дергунов Яков Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Дергунов Афанасий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Дергунов Андрей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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