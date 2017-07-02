Королева (Лунина) Лариса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти02.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
17.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королев Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королев Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2017
Похороны
05.07.2017