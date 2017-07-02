Королева (Лунина) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Лунина) Лариса Алексеевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

02.07.2017

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лунин Алексей Иванович

Мать: Лунина Екатерина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Геннадий Васильевич

Смерть
02.07.2017
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Похороны
05.07.2017
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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