Лунин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1923

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лунин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Лунина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Королева Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Лунина Екатерина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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