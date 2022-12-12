Лунин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Лунина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Королева Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Лунина Екатерина Александровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно