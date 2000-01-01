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Лунин Юрий Алексеевич
Лунин Юрий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Лунин Алексей Иванович
1879 г.р.
Мать
Лунина (Волкова) Екатерина Александровна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Лунин Алексей Иванович
Мать:
Лунина Екатерина Александровна
Смерть
1942
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