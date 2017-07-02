Королев Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Геннадий Васильевич

Королев Геннадий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Лариса Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Лариса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Лариса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close