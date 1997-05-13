Pešta František
Место рожденияPodháj 1, MN Křtěnov 10A SN 507
Дата рождения27.11.1911
Дата смерти06.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1911
Отец: Pešta František
Мать: Peštová Barbora
Podháj 1, MN Křtěnov 10A SN 507
Крещение
29.11.1911
Kostel sv. Prokopa, Temelín - Křtěnov
Бракосочетание
24.07.1937
Жена: Peštová/trsková Anna
Nanebevzetí Panny Marie Dvory nad Lužnicí /do r. 1945 Německé/
Рождение ребёнка
16.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Peštová/trsková Anna
Dříteň 79
Работа или профессия
Неизвестно
kovář, 1942 - kovářský dělník v elektrárně
Смерть
06.02.1978