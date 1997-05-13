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Pešta František

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Место рождения

Podháj 1, MN Křtěnov 10A SN 507

Дата рождения

27.11.1911

Дата смерти

06.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1911

Отец: Pešta František

Мать: Peštová Barbora

Podháj 1, MN Křtěnov 10A SN 507
Крещение
29.11.1911
Kostel sv. Prokopa, Temelín - Křtěnov
Бракосочетание
24.07.1937

Жена: Peštová/trsková Anna

Nanebevzetí Panny Marie Dvory nad Lužnicí /do r. 1945 Německé/
Рождение ребёнка
16.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Peštová/trsková Anna

Dříteň 79
Работа или профессия
Неизвестно
kovář, 1942 - kovářský dělník v elektrárně
Смерть
06.02.1978
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