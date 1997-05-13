Peštová/Trsková (Trsková) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Peštová/Trsková (Trsková) Anna

Место рождения

Trpnouze 11

Дата рождения

05.05.1914

Дата смерти

13.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Trpnouze 11
Бракосочетание
24.07.1937

Муж: Pešta František

Nanebevzetí Panny Marie Dvory nad Lužnicí /do r. 1945 Německé/
Рождение ребёнка
16.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pešta František

Dříteň 79
Смерть
13.05.1997
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