Peštová/Trsková (Trsková) Anna
Место рожденияTrpnouze 11
Дата рождения05.05.1914
Дата смерти13.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.07.1937
Муж: Pešta František
Nanebevzetí Panny Marie Dvory nad Lužnicí /do r. 1945 Německé/
Рождение ребёнка
16.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pešta František
Dříteň 79
Смерть
13.05.1997