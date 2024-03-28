Врублевская (Шевченко) Галина Александровна
Место рожденияБелебей
Дата рождения25.10.1932
Дата смерти18.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
14.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Врублевский Леонид Дмитриевич
Смерть
18.08.1986
Причина смерти: убита