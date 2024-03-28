Врублевская (Шевченко) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевская (Шевченко) Галина Александровна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

25.10.1932

Дата смерти

18.08.1986

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1932

Отец: Шевченко Александр Михайлович

Мать: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врублевский Леонид Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
14.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Врублевский Леонид Дмитриевич

Смерть
18.08.1986
Причина смерти: убита

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