Врублевский Леонид Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти18.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Рождение ребёнка
14.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Врублевская (Шевченко) Галина Александровна
Смерть
18.08.1986
Причина смерти: инфаркт