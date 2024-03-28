Врублевский Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевский Леонид Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

18.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врублевская (Шевченко) Галина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Рождение ребёнка
14.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Врублевская (Шевченко) Галина Александровна

Смерть
18.08.1986
Причина смерти: инфаркт

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