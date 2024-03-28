Шевченко Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Александр Михайлович

Шевченко Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1910

Дата смерти

01.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Врублевская (Шевченко) Галина Александровна

Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1939

Дочь: Микушева (Шевченко) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Смерть
01.11.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.