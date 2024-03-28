Шевченко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1910
Дата смерти01.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Врублевская (Шевченко) Галина Александровна
Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1939
Дочь: Микушева (Шевченко) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна
Смерть
01.11.1980