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Кочан Владимир Дионисьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.07.1888

Дата смерти

24.05.1892

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1888

Отец: Кочан Дионисий Тимофеевич

Мать: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.05.1892
Харьковская губерния, Российская империя
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