Кочан Владимир Дионисьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.07.1888
Дата смерти24.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1888
Отец: Кочан Дионисий Тимофеевич
Мать: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.05.1892
Харьковская губерния, Российская империя