Кочан Дионисий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочан Дионисий Тимофеевич

Кочан Дионисий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1872

Дочь: Фекла Дионисиевна

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1874

Сын: Кочанов Роман Дионисьевич

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1877

Дочь: София Дионисиевна

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1883

Сын: Кочан Евмений Дионисьевич

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1886

Дочь: Зеновия Дионисиевна

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Кочан Владимир Дионисьевич

Мать ребёнка: Анна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close