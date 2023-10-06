Кочан Дионисий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1871
Жена: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1872
Дочь: Фекла Дионисиевна
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1874
Сын: Кочанов Роман Дионисьевич
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1877
Дочь: София Дионисиевна
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1883
Сын: Кочан Евмений Дионисьевич
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1886
Дочь: Зеновия Дионисиевна
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1888
Сын: Кочан Владимир Дионисьевич
Мать ребёнка: Анна Потаповна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно