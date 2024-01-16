Ногина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ногин Андрей Федотов

Отец ребёнка: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Фёкла Федотовна

Отец ребёнка: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ногин Макар Федотович

Отец ребёнка: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ногин Иван Федотов

Отец ребёнка: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ногин Федот Силович

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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