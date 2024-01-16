Ногина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ногин Андрей Федотов
Отец ребёнка: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Фёкла Федотовна
Отец ребёнка: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ногин Иван Федотов
Отец ребёнка: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ногин Федот Силович
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно