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Ногин Федот Силович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ногин Сила Павлович

Мать: Ногина Домника (Домна) Зотиковна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ногин Андрей Федотов

Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Фёкла Федотовна

Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталья Федотовна

Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ногин Макар Федотович

Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ногин Иван Федотов

Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Смерть
До 1850
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