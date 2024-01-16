Ногин Федот Силович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ногин Андрей Федотов
Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Фёкла Федотовна
Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталья Федотовна
Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ногин Иван Федотов
Мать ребёнка: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Смерть
До 1850