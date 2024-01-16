Ногин Макар Федотович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ногин Федот Силович
Мать: Ногина Анна Ивановна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Макаровна
Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Корзникова Мария Макаровна
Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ногина Анна Никифоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно