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Ногин Макар Федотович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ногин Федот Силович

Мать: Ногина Анна Ивановна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ногин Николай Макарович

Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Корзникова Мария Макаровна

Мать ребёнка: Ногина Анна Никифоровна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ногина Анна Никифоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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