Зотова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Зотов Пётр Панкратьев

Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Зотов Григорий Панкратович

Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Зотов Алексей Панкратьев

Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зотов Фома Панкратьев

Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Панкрат Зотиков

Смерть
Неизвестно
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