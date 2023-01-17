Зотова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Зотов Григорий Панкратович
Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зотов Панкрат Зотиков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно