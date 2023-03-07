Зотов Пётр Панкратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1817
Отец: Зотов Панкрат Зотиков
Мать: Зотова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Зотова Федосья Петрова
Мать ребёнка: Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Иванова
Смерть
Неизвестно