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Зотов Пётр Панкратьев

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение
Около 1817

Отец: Зотов Панкрат Зотиков

Мать: Зотова Анна Михайлова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Зотова Федосья Петрова

Мать ребёнка: Матрёна Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Иванова

Смерть
Неизвестно
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