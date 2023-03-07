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Зотов Григорий Панкратович

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Зотов Панкрат Зотиков

Мать: Зотова Анна Михайлова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Карасёв Наум Григорьев

Мать ребёнка: Зотова Малания Филиппова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зотова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Зотова Малания Филиппова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Карасёв Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Малания Филиппова

Смерть
Неизвестно
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