Зотов Григорий Панкратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Зотов Панкрат Зотиков
Мать: Зотова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Зотова Малания Филиппова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зотова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Зотова Малания Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Карасёв Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Малания Филиппова
Смерть
Неизвестно