Васнецов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Сретенск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Васнецов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Васнецов Александр Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ижмаринское, с. Архангельское Нол. у. с 1884
Смерть
1903