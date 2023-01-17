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Васнецов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Васнецов Андрей Васильевич

Мать: Васнецова Афанасия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Васнецов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Сретенск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Васнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Васнецов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Васнецов Александр Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ижмаринское, с. Архангельское Нол. у. с 1884
Смерть
1903
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