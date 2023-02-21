Васнецова (Люминарская) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Люминарская) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Васнецов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Сретенск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Васнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Васнецов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Васнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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