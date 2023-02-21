Васнецова (Люминарская) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Сретенск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Васнецов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Васнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно