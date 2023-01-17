Васнецов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Васнецов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Васнецов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Васнецов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Васнецов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Васнецов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Архангельское с 1903