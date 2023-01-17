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Васнецов Михаил Иванович

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Место рождения

Сретенск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Васнецов Иван Андреевич

Мать: Васнецова Лидия Николаевна

Сретенск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Васнецов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Васнецов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Васнецов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Васнецов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Васнецов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Архангельское с 1903
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