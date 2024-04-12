(Кириленко / Кириченко /) Екатерина Максимовна
Место рождения
Дата рождения29.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1815
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 227,зап.№ 73,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-0127-1012-1392.
Крещение
29.11.1815
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 0227,зап. № 73, ЦГИАК /г.Киев/ | Godparents:Крестьянка с.Гребенки Сливка Евдокия Сидоровна
Смерть
Неизвестно