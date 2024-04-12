Кириленко / Кириченко / Максим Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
23.04.1814

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1814г. лист № 228,зап.№ 25, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-112-1377(нач.)
Бракосочетание
До 1814

Жена: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
29.11.1815

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 227,зап.№ 73,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-0127-1012-1392.
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Кириленко / Кириченко / Давид Максимович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Маркова Агрипина Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Романенко Февронья Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
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