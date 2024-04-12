Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
23.04.1814
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1814г. лист № 228,зап.№ 25, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-112-1377(нач.)
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
29.11.1815
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 227,зап.№ 73,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-0127-1012-1392.
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Кириленко / Кириченко / Давид Максимович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Маркова Агрипина Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Романенко Февронья Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Смерть
Неизвестно