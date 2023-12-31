Неплюева Матрена Абросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Абросим
Рождение ребёнка
1769
Сын: Неплюев Петр
Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1785
Сын: Неплюев Тимофей Яков
Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неплюев Яков Лукин
Смерть
Неизвестно