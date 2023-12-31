Неплюева Матрена Абросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюева Матрена Абросимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Абросим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Неплюев Петр

Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1778

Сын: Неплюев Григорий Яков

Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1785

Сын: Неплюев Тимофей Яков

Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неплюев Афонасий Яковлев

Отец ребёнка: Неплюев Яков Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неплюев Яков Лукин

Смерть
Неизвестно
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