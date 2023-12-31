Неплюев Афонасий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Неплюев Яков Лукин
Рождение ребёнка
1813
Сын: Неплюев Александр Афонасьев
Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Неплюев Кондратий Афонасьев
Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Аксинья Афонасьева
Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасья Афонасьева
Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неплюев Константин Афонасьев
Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неплюева Анна Федотова
Смерть
После 1850