Неплюев Афонасий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеплюев Афонасий Яковлев

Неплюев Афонасий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Неплюев Яков Лукин

Мать: Неплюева Матрена Абросимова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Неплюев Александр Афонасьев

Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Неплюев Кондратий Афонасьев

Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Аксинья Афонасьева

Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1819

Сын: Неплюев Степан Афонасьев

Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасья Афонасьева

Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1827

Сын: Неплюев Константин Афонасьев

Мать ребёнка: Неплюева Анна Федотова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Анна Федотова

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close