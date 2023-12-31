Неплюев Яков Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюев Яков Лукин

Место рождения

с. Покровская слобода

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Неплюев Лука

Мать: не указана

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1769

Сын: Неплюев Петр

Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1778

Сын: Неплюев Григорий Яков

Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1785

Сын: Неплюев Тимофей Яков

Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неплюев Афонасий Яковлев

Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Матрена Абросимова

Смерть
Неизвестно
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