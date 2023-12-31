Неплюев Яков Лукин
Место рожденияс. Покровская слобода
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Неплюев Лука
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1769
Сын: Неплюев Петр
Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1785
Сын: Неплюев Тимофей Яков
Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Неплюева Матрена Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно