Яброва (Колотова) Акулина Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колотов Климентий Ферапонтович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
08.09.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Анна Петровна Нечкина
Восприемник
27.02.1897 ст.
Василий Иванович Колотов
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Ябров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1906 ст.
Дочь: (Яброва) Анисья Кузьминична
Отец ребёнка: Ябров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1908 ст.
Дочь: (Яброва) Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Ябров Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно