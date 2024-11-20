Яброва (Колотова) Акулина Климентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яброва (Колотова) Акулина Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колотов Климентий Ферапонтович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябров Кузьма Иванович

Восприемник
08.09.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Анна Петровна Нечкина
Восприемник
27.02.1897 ст.
Костылева, Барабинский округ, Сибирский край
Василий Иванович Колотов
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.

Сын: Ябров Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Ябров Кузьма Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.12.1906 ст.

Дочь: (Яброва) Анисья Кузьминична

Отец ребёнка: Ябров Кузьма Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1908 ст.

Дочь: (Яброва) Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Ябров Кузьма Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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