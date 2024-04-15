Ябров Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Яброва Акулина Климентьевна
Восприемник
23.01.1905 ст.
Григорий Кузьмич ? Носков ?
Восприемник
03.07.1905 ст.
Сергей Дмитриевич Рудаков
Рождение ребёнка
09.12.1906 ст.
Дочь: Анисья Кузьминична
Мать ребёнка: Яброва Акулина Климентьевна
Рождение ребёнка
25.11.1908 ст.
Дочь: Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Яброва Акулина Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно