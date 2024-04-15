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Ябров Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.

Сын: Ябров Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Яброва Акулина Климентьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
23.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Григорий Кузьмич ? Носков ?
Восприемник
03.07.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Сергей Дмитриевич Рудаков
Рождение ребёнка
09.12.1906 ст.

Дочь: Анисья Кузьминична

Мать ребёнка: Яброва Акулина Климентьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1908 ст.

Дочь: Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Яброва Акулина Климентьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Акулина Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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