Сухопаров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1826 и 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Сухопаров Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Сухопаров Никифор Иванович
Мать ребёнка: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна
Смерть
Неизвестно