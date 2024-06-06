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Сухопаров Иван Михайлович

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1826 и 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1828

Отец: Сухопаров Михаил Васильевич

Мать: Сухопарова Елена Устиновна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Сухопаров Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сухопаров Никифор Иванович

Мать ребёнка: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сухопаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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