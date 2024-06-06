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Сухопаров Никифор Иванович

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Сухопаров Иван Михайлович

Мать: Сухопарова (Попова) Анна Зотиевна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Мария Ильинична

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.

Сын: Сухопаров Евгений Никифорович

Мать ребёнка: Сухопарова Мария Ильинична

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Сухопаров Яков Никифорович

Мать ребёнка: Сухопарова Мария Ильинична

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.01.1895 ст.

Сын: Сухопаров Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Сухопарова Мария Ильинична

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
19.04.1896 ст.

Жена: Сухопарова (Ручьева) Евдокия Васильевна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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