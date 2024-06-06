Сухопаров Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Сын: Сухопаров Евгений Никифорович
Мать ребёнка: Сухопарова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
03.05.1893
Сын: Сухопаров Яков Никифорович
Мать ребёнка: Сухопарова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
09.01.1895 ст.
Сын: Сухопаров Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Сухопарова Мария Ильинична
Бракосочетание
19.04.1896 ст.
Смерть
Неизвестно