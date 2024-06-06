Сухопарова Елена Устиновна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухопарова Елена Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1828

Сын: Сухопаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сухопаров Михаил Васильевич

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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