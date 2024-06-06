Сухопарова Елена Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1828
Сын: Сухопаров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Сухопаров Михаил Васильевич
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно