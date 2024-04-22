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Кваченков Григорий Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Жена: Кваченкова Мария Константинова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Кваченкова Мария Константинова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.

Дочь: Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Кваченкова Мария Константинова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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