Кваченкова (Карпова) Мария Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Карпова) Мария Константинова

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Муж: Кваченков Григорий Иванов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кваченков Григорий Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.

Дочь: Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Кваченков Григорий Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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