Кваченкова (Карпова) Мария Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кваченков Григорий Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.
Дочь: Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Кваченков Григорий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно