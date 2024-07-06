Шорохов (Шерохов) Никон Федотович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович
Мать ребёнка: Шорохов Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шорохова Марфа Никоновна
Мать ребёнка: Шорохов Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шорохов (Шерохов) Фрол Никонович
Мать ребёнка: Шорохов Агрипина Максимовна
Смерть
Неизвестно