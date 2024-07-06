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Шорохов (Шерохов) Никон Федотович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шорохов (Шерохов) Федот Федорович

Мать: Шорохова Федотья Семеновна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохов Агрипина Максимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович

Мать ребёнка: Шорохов Агрипина Максимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шорохова Марфа Никоновна

Мать ребёнка: Шорохов Агрипина Максимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шорохов (Шерохов) Фрол Никонович

Мать ребёнка: Шорохов Агрипина Максимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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