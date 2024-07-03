Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович

Мать: Шорохов Агрипина Максимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шорохов (Шерохов) Демид Феоктистович

Мать ребёнка: Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шорохов (Шерохов) Федор Феоктистович

Мать ребёнка: Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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