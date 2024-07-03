Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шорохов (Шерохов) Демид Феоктистович
Мать ребёнка: Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шорохов (Шерохов) Федор Феоктистович
Мать ребёнка: Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна
Смерть
Неизвестно