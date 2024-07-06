Шорохов Агрипина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов Агрипина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шорохова Марфа Никоновна

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шорохов (Шерохов) Фрол Никонович

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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