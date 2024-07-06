Шорохов Агрипина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шорохова Марфа Никоновна
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шорохов (Шерохов) Фрол Никонович
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Никон Федотович
Смерть
Неизвестно