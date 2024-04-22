Буланкин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1923
Сын: Буланкин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Буланкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.05.1931
Сын: Буланкин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланкина Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланкина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно