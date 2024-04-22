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Буланкин Василий Алексеевич

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904 ст.

Отец: Буланкин Алексей Федорович

Мать: Буланкина Степанида Васильевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1923

Сын: Буланкин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Буланкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Буланкин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланкина Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланкина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Буланкина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буланкина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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