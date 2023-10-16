Буланкина (Лехина) Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1894
Рождение ребёнка
02.02.1895 ст.
Сын: Буланкин Феодор Алексеевич
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.
Дочь: Буланкина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1897 ст.
Сын: Буланкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1898 ст.
Дочь: Буланкина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1902
Дочь: Буланкина Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Сын: Буланкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1905
Сын: Буланкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.
Сын: Буланкин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Буланкина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно