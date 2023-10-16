Буланкина (Лехина) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланкина (Лехина) Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Буланкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1895 ст.

Сын: Буланкин Феодор Алексеевич

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.

Дочь: Буланкина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1897 ст.

Сын: Буланкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1898 ст.

Дочь: Буланкина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1902

Дочь: Буланкина Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Буланкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Буланкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.

Сын: Буланкин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Буланкина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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