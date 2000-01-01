Иванов Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Арсений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1908

Сын: Иванов Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Иванова Анна

Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Фома Арсеньевич

Мать ребёнка: Иванова Анна

Смерть
Неизвестно
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